donderdag 1 februari 2024 om 14:57

Tim Merlier: “Deze overwinning is voor de verjaardag van mijn zoontje”

Voor Tim Merlier was het een speciale dag in de AlUla Tour. De sprinter van Soudal Quick-Step boekte niet alleen zijn eerste zege van het seizoen, maar mocht die ook nog eens vieren op de eerste verjaardag van zijn zoontje.

“Dit is een heel mooi cadeau. Ik was heel gemotiveerd vandaag en wilde geen fouten maken. Iets wat de afgelopen dagen wel gebeurde, maar als je erin blijft geloven, dan zal het ooit weleens meezitten. Dat gebeurde vandaag, en ik ben blij dat ik de zege aan mijn zoon kan schenken.”

Al was het voor sprinters geen al te simpele rit. “Maar ik hou van waaiers”, zegt Merlier in het flashinterview. “In het begin was het nog oké door de tegenwind, maar daarna werd elke mogelijkheid aangegrepen om waaiers te proberen creëren. De laatste was de juiste. In het begin van de rit was het redelijk koud naar Saudische normen, maar door dat strijden in de waaiers kreeg ik het wel warm.”

In de sprint zelf moest Merlier nog afrekenen met een sterke Casper van Uden. “Het was een speciale finish”, vond Merlier. “Het was op een open vlakte, ook een beetje bergop. Alles moest meezitten en ik ben blij dat ik de juiste dingen heb gedaan. Ook onze klassementsrenner William Junior Lecerf was mee, dus voor ons was het een goede dag.”