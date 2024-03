woensdag 13 maart 2024 om 14:10

Tim Merlier denkt na over vroege aanzet in Nokere: “Mag niet te veel zelfvertrouwen hebben”

Video Tim Merlier verschijnt in Nokere Koerse aan de start als een van de grote favorieten voor de winst. In 2022 en 2023 was hij de snelste in Nokere en met de vorm zit het in 2024 ook zeker goed. De Belg wist al vijf keer te winnen in het nieuwe seizoen en mikt vandaag op een zesde zege. Voor de camera van WielerFlits blikt de Belg vooruit.

“Het zal een straf nummer zijn. Het gaat niet makkelijk worden”, vangt de sprinter van Soudal Quick-Step aan. “Ik verwacht wel dat het vroeg openbreekt. Vorige jaren was het Lotto Dstny die er vroeg aan begon. Dat is toen niet gelukt, maar dit parcours is wel iets meer getekend voor de vluchters en de aanvallers.”

De Belg verschijnt met de nodige overwinningen op zak met genoeg zelfvertrouwen aan de start. Hoe voelen de benen? “Die voelen vrij goed aan. Ik heb vorig jaar voor deze koers Parijs-Nice gedaan, het jaar daarvoor was het Tirreno. Gekeken naar de vorige edities, die ik won, sta ik hier frisser aan de start.”

Aan de andere kant kan te veel zelfvertrouwen ook een valkuil zijn. In de eerste sprint van Tirreno-Adriatico ging Merlier te vroeg aan, waardoor hij de zege uit handen moest geven. Lachend reflecteert de Belg: “Ja, ik heb geleerd dat ik soms niet te veel zelfvertrouwen moet hebben. Dat was daar ook een rare aankomst. Vandaag ken ik de aankomst goed. Nu ben ik hier al twee keer eerder van vroeg aangegaan, maar als je ditmaal de verkeerde in het wiel hebt kan dat dodelijk zijn.”