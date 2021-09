Tim Merlier dankt ploeg na tweede zege: “Ik was eigenlijk verplicht om te winnen”

Tim Merlier was vanzelfsprekend heel blij met zijn tweede dagzege in de Benelux Tour. De sprinter bedankte na de etappe naar Ardooie vooral zijn ploeg voor het harde werk.

“Het was echt een ploegoverwinning”, vond Merlier, die maandag ook in de openingsetappe naar Dokkum de beste was. “Mijn ploeggenoten hebben mij zeventig kilometer uit de wind gehouden en op elke smalle baan en bij iedere moeilijke passage hebben ze me gebracht waar ik moest zitten. Ik was eigenlijk verplicht om hier te winnen.”

De sprinter van Alpecin-Fenix zat in de sprint aanvankelijk ingesloten. “Toen ze rechts kwamen, zat ik even vast. Ik dacht dat Mads Pedersen de nadar zou houden en probeerde het toen over rechts, maar toen zag ik toch een opening want ik zat ook op rechts vast. Op links heb ik alles nog goed kunnen maken gelukkig.”