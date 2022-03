Tim Merlier blijft Olav Kooij voor in Tirreno-Adriatico

Tim Merlier heeft de tweede etappe van Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. In Sovicille was hij de beste in de massasprint. Het was zijn eerste overwinning van het jaar. Filippo Ganna behield de blauwe leiderstrui.

Daags na de openingstijdrit kreeg het peloton de langste etappe van de ronde voor de wielen: van Camaiore reden de renners over 219 kilometer naar Sovicille. De eerste honderd kilometer was zo goed al vlak, daarna ging het wat meer op en af. De slotfase ging voornamelijk over vlakke, rechte wegen. Op drie kilometer van de finish bevond zich de laatste rechte bocht, om vervolgens alleen nog maar rechtdoor richting de aankomstplaats te rijden. Ondanks dat de finish licht bergop liep, waren de pure sprinters op voorhand de favoriet voor de overwinning.

Minuut stilte voor Oekraïne

Na een minuut stilte voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, werd het peloton rond twaalf uur op gang gebracht. Vijf renners vormden de vlucht van de dag. Johnatan Cañaveral, Davide Gabburo (beiden Bardiani-CSF-Faizanè), Umberto Marengo (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Davide Bais en Francesco Gavazzi (allebei EOLO-Kometa) sloegen de handen ineen en reden op deze lange dag meer dan zeven minuten weg. Na het eerste uur versnelde het peloton en begon de voorsprong van de vluchters langzaam maar zeker terug te lopen.

INEOS Grenadiers, de ploeg van leider Filippo Ganna, en Lotto Soudal, dat met Caleb Ewan zijn zinnen op de etappezege had gezet, controleerden aanvankelijk. Op de klim van La Pineta, op 58 kilometer van de finish, klapte de kopgroep uiteen. Bias viel aan en kreeg Cañaveral achter zich aan. Cañaveral kreeg het gat alleen niet dicht en moest zich laten terugzakken tot bij de andere vluchters. Bias kwam als eerste over de top van de klim en verzekerde zich zonder ongelukken aan het eind van de dag van de bergtrui.

Bias kreeg vervolgens gezelschap van zijn ploeggenoot Gavazzi en gezamenlijk reden zij verder. Terwijl hun oorspronkelijke aanvalskompanen een voor een werden ingelopen door het peloton, probeerde het duo van EOLO-Kometa zijn voorsprong zo lang mogelijk vast te houden. Aan de tussensprint in Chiusdino, op 29 kilometer van de streep, had het peloton Bais en Gavazzi al bijna in het vizier, maar de Italianen wisten nog wel drie en twee bonificatieseconden te pakken. De ene overgebleven seconde werd een prooi voor Tadej Pogačar.

Marc Soler ontbindt zijn duivels

Met nog twintig kilometer te koersen sprong Marc Soler weg uit het peloton en de Spanjaard reed in een streep naar Bais en Gavazzi toe. In plaats van in de wielen even bijkomen, ging hij erop en erover. De klimmer van UAE Emirates reed een mooie voorsprong bij elkaar, maar was uiteindelijk in zijn eentje niet opgewassen tegen de treintjes van de sprinters en werd op drie kilometer van de finish ingelopen. Onder meer Alpecin-Fenix voor Tim Merlier en Israel-Premier Tech voor Giacomo Nizzolo hielden het tempo hoog.

In de laatste kilometer trok Cofidis het tempo nog verder omhoog voor Simone Consonni, waarna Israel-Premier Tech probeerde Nizzolo te lanceren. Op 500 meter van de streep kwam Quick-Step Alpha Vinyl naar voren voor Davide Ballerini, maar de Italiaan werd links en rechts voorbij gereden. Merlier timede zijn sprint perfect en bleef Olav Kooij en Kaden Groves voor op de aankomst. Peter Sagan en Consonni maakten de top vijf compleet. Filippo Ganna kwam in het peloton binnen en behield de blauwe leiderstrui.