Tim Merlier baalt na bronzen plak op EK: “Moest iets te vroeg beginnen”

Merlier kon maar “moeilijk” leven met zijn derde plek. “Ze passeerden me in de laatste 25 meter. Ik denk dat ik iets te vroeg moest beginnen”, aldus de Belg, die zijn landgenoten lange tijd op kop zag rijden. Verschoten ze hun kruit zodoende niet een beetje te vroeg? “Ik had wel gedacht dat die vraag zou komen. Het leek misschien op tv wél zo, maar het was superhectisch.”

“Als je te ver zit, moet je te veel piekwaardes trappen en die konden we nu vermijden. Dit was een superploeg”, stelt Merlier. In de laatste kilometer zat hij dan ook nog vooraan en had hij goede hoop op de zege. “Het is pijnlijk. Het spookte al door mijn hoofd dat ik zou winnen en zoiets overkomt me niet veel.”

“Als het omgekeerd was geweest, dan was hij ook geklopt”

Uiteindelijk ging Jakobsen, die uit de slipstream van Merlier kon komen, er met de overwinning vandoor. “Als het omgekeerd was geweest, dan was hij ook geklopt. Als er een snelle renner in je wiel zit en je moet van iets te vroeg aanzetten, dan is dat meestal dodelijk. En het is ook Jakobsen, hé.” Merlier kan ik de Vuelta de zure smaak wegspoelen, maar benadrukt eerst nog zijn teleurstelling. “Hier was een truitje aan verbonden.”