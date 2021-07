Tim Declercq: “Ploegmaats hebben een keer voor míj gezorgd”

Na zijn val een dag eerder raakte Tim Declercq gisteren door de snelle start van de heuveletappe naar Quillan al vroeg in de problemen. De hardrijder van Deceuninck-Quick-Step bereikte echter ruim op tijd de finish.

Declercq gaf tegen de NOS toe dat hij zich ook wel een beetje zorgen maakte toen hij al vroeg in de etappe de aansluiting met het peloton kwijtraakte. “Ik wist dat het niet makkelijk werd, want er werd enorm hard gereden. Ik kan niet zeggen dat ik ergens last had of heel veel pijn had, maar ik beschikte gewoon niet over dezelfde capaciteiten als anders. Het was een hele rit vechten.”

“Het grote probleem was eigenlijk dat ik niet in overdrive kon gaan. Waarschijnlijk is dat ook een beetje central fatigue, dat je brein je wat tegenhoudt om volledig à bloc te gaan als het niet 100% juist zit. Maar tempo rijden ging wel nog redelijk. Ik heb me wel geforceerd om weg te rijden bij de groep waar ik zat, want ik zag het daar niet echt goed komen”, blikte hij terug.

Uiteindelijk kon aanhaken bij een grote groep met daarin onder anderen zijn ploeggenoten Davide Ballerini, Michael Mørkøv, Dries Devenyns en Mark Cavendish. Declercq: “Gelukkig kon ik nog de aansluiting maken naar de grote grupetto. Daar hebben mijn ploegmaats voor een keer heel goed voor mij gezorgd.”