Tim Declercq over het doorrijden van DQT na val: “Wij weten ook niet alles”

Tim Declercq had zoals gewoontegetrouw een belangrijk aandeel in het controleren van de vroege vlucht. Daarna was het zijn taak om samen met Morkov kopman Alaphilippe voorin te houden. Over het doorrijden van Deceuninck-Quick-Step na de massale valpartij, vertelde Declercq dat het lang duurde voor ze wisten wat er gebeurd was.

“Die eerste val? Ik wist in eerste instantie niet dat er gevallen was”, vertelt Tim Declercq over de massale tuimelperte op 45 kilometer van de finish. “Je moet weten dat de communicatie in de oortjes niet altijd optimaal is, door het gekraak in de oortjes. We realiseerden het ons pas toen we merkten dat Julian (Alaphilippe, red) er niet meer bij was. Pas dan hebben we gas teruggenomen.”

“Dat er daardoor wat wrevel in het peloton ontstond? Pas toen we via de koersradio opvingen dat iedereen terug was, zijn we weer beginnen rijden”, gaat Declercq voort. “We waren overigens ook al hard aan het rijden vóór de val. Uiteindelijk hebben we toch gewacht en reden de volgwagens tussen het peloton en de mannen (onder wie Van Aert, red) die nog achterop kwamen. Zo kon iedereen terugkomen. Maar nog eens, wij beschikken niet altijd over alle informatie. Wij zien niet wat jullie op tv zien.”

Groot scherm

Over de prestatie van de ploeg was Declercq lovend. “We hebben een schitterende koers gereden. Samen met Morkov heb ik geprobeerd Julian zoveel mogelijk voorin te houden. Dat kost best veel krachten, al zie je dat niet altijd. De slotkilometers heb ik beleefd via de oortjes. Dat is soms nog spannender dan in ’t echt. Ik wist dat Julian een gat had geslagen, maar dan weet je niet of hij het gaat houden.”

“Pas toen we op het groot scherm aan de finish het beeld van Alaphilippe met de handen in de lucht zagen, wisten we dat hij gewonnen had. We zijn naar hier gekomen met de idee om er vanaf dag één te staan. Dat dat ook gelukt is, bezorgt ons uiteraard een geweldig gevoel.”