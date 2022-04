Tim Declercq is niet fit en stapt uit het Circuit de la Sarthe

Tim Declercq zal de Circuit de la Sarthe niet uitrijden. De Belg van Quick-Step Alpha Vinyl is niet van start gegaan in de derde etappe van de Franse rittenkoers, omdat hij zich niet goed voelt. Hij zal met het oog op Parijs-Roubaix rust nemen, laat zijn ploeg weten op haar sociale media.

“Tim Declercq zal vandaag niet starten in de etappe van het Circuit de la Sarthe, omdat hij zich niet goed voelt. Hij neemt in aanloop naar Parijs-Roubaix wat tijd om uit te rusten”, luidt het bericht. Declercq keerde een week geleden pas terug in koers, nadat hij in februari een coronabesmetting en een ontsteking van zijn hartzakje opliep. In Dwars door Vlaanderen werd El Tractor 89ste, waarna hij de Ronde van Vlaanderen lang op kop te zien was van het peloton. Hij reed Vlaanderens Mooiste uiteindelijk niet uit.

