Tim Declercq en Dries Devenyns: “Passie is de sleutel bij Cavendish”

Winst voor Mark Cavendish en dat laat niemand onberoerd. Ook Tim Declercq en Dries Devenyns, ploegmaats van de Brit bij Deceuninck-Quick-Step, gunden het hem. “Onrealistisch”, lacht Declercq. “Een verhaal om te verfilmen.”

“Ik zie nog het beeld van Mark tijdens de Scheldeprijs vorig jaar”, vertelt Tim Declercq. “Einde carrière, die tranen. En kijk nu. Wat een progressie heeft hij gemaakt op amper een half jaar tijd. Hij bewijst dat hij niet had mogen afgeschreven worden. Kampioen zijn, dat gaat er niet zomaar uit. Alleen mentaal moest alles opnieuw op de juiste plek zitten.”

Declercq zegt de laatste dagen een behoorlijk relaxte Cavendish gezien te hebben. “Relatief dan, want Mark zal nooit de meest rustige jongen van de ploeg worden”, lacht hij. “Maar hij zit gewoon goed in zijn vel bij ons. Hij heeft al meermaals benadrukt dat hij het niet voor het geld doen, dat hij gewoon zijn carrière niet op die manier wilde afsluiten.”

Hoogste niveau

“Het gaat over passie”, voegt Dries Devenyns toe. “Daarom is hij nu oprecht gelukkig. Deceuninck-Quick-Step is echt een team met passie voor het wielrennen. Dat heeft hij een paar jaar gemist, blijkbaar. Dit jaar heeft hij dat teruggevonden en dat is de sleutel tot het succes. Het feit dat hij al een tijd op zoek is naar die zege op het hoogste niveau maakt hem nu extra emotioneel.”

Zowel Devenyns als Declercq uitten overigens hun bewondering voor de finale van hun landgenoot Brent Van Moer, die pas op tweehonderd meter van de finish sneuvelde. “Kantje boord. We vreesden er echt voor dat hij voorop ging blijven. Zeer knappe prestatie, want we hebben echt hard moeten fietsen om hem terug te pakken. Gelukkig voor ons is het nog net gelukt.”

