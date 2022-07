Tim Bierkens wint vierde etappe Solidarnosc Champions

Tim Bierkens (Allinq) heeft de voorlaatste etappe van de Poolse rittenkoers Course de Solidarność et des Champions Olympiques gewonnen. In Tarnobrzeg was de jonge Nederlander de beste van een kleine kopgroep.

De Course de Solidarność et des Champions Olympiques was toegekomen aan de vierde etappe tussen Mielec en Tarnobrzeg. Na een snelle start reden vier renners weg: ploeg- landgenoten bij Allinq Tim Bierkens en Arne Peters, Szymon Krawczyk (Voster ATS) en Adrian Banaszek (HRE Mazowsze Serce Polski). Zij pakten ongeveer vijf minuten voorsprong.

In de tweede helft van de wedstrijd begon de voorsprong van de vier vluchters kleiner te worden. Hoewel het peloton dichterbij kwam, bleef de kopgroep uiteindelijk toch vooruit. Bierkens kwam als eerste over de finish, gevolgd door Banaszek en Krawczyk. Peters werd vierde. Een minuut na de aanvallers, kwam klassementsleider Timo Kielich (Alpecin-Fenix) als vijfde over de streep.

Bierkens (22) won eerder dit jaar samen met zijn ploeg Allinq al de ploegentijdrit van Olympia’s Tour. Verder reed hij naar de tweede plaats in de Ronde van Huijbergen en in Zele (1.12A), en pakte hij ook top 10-klasseringen in de Omloop der Kempen, de Omloop van de Braakman, en de 1.12A-koers van Moorslede.