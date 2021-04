Tijdrithouding levert Richardson (Alpecin-Fenix) diskwalificatie op

Alpecin-Fenix begon woensdag met zeven man aan de vierde rit in de Ronde van Turkije, donderdag zijn er daar nog vier van over. Sacha Modolo haalde de finish niet, Alexander Krieger viel hard in de sprint, maar de opvallendste opgave is van Alexandar Richardson. De reden? Een diskwalificatie.

In eerste instantie was Richardson nog gewoon opgenomen in de officiële uitslag van de etappe naar Kemer, gewonnen door Mark Cavendish. De Britse helper werd 125ste. Maar na afloop van de rit werd de ploeg medegedeeld dat Richardson uit koers werd gehaald door de wedstrijdjury van de UCI.

De diskwalificatie is vanwege een foutieve fietshouding, die sinds 1 april verboden is. Dat bevestigt Alpecin-Fenix ons. Het gaat bij Richardson om de zogenoemde tijdrithouding, die hij gebruikte toen hij op kop van het peloton aan het rijden was. “Het gebruik van de onderarmen als steunpunt op het stuur is verboden, behalve in tijdritten”, luidt de nieuwe regelgeving.

Woensdag werd in de Brabantse Pijl ook een renner gediskwalificeerd vanwege een verboden fietshouding. Voor Gijs Leemreize van Jumbo-Visma zat de koers er daardoor vroegtijdig op.

