Gijs Leemreize gediskwalificeerd in Brabantse Pijl

Gijs Leemreize is door de wedstrijdjury uit de Brabantse Pijl gehaald. De 21-jarige renner nam volgens de jury een verkeerde houding op de fiets.

Sinds 1 april zijn er een aantal nieuwe regels over de houding op de fiets van kracht. Zo is het niet meer toegestaan op de bovenbuis te dalen, de zogenoemde supertuck en ook de tijdrithouding, waarbij de renner met beide onderarmen op het stuur leunt is niet langer toegestaan.

Welke verboden houding de jonge renner van Jumbo-Visma heeft aangehouden is niet bekendgemaakt.

Leemreize liet zich vandaag in de Brabantse Pijl meermaals in de spits van het peloton zien, waar hij in dienst reed van kopman Wout van Aert.

🇧🇪 #BP21 DQ Gijs Leemreize for riding position. — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 14, 2021