Tijdrijder Daan Hoole trekt met ambities naar het EK 2021: “Ook voor de wegrit”

Interview

Daan Hoole verraste vorige maand vriend en vijand met zijn negende plek in het eindklassement van de Tour de l’Avenir. De 22-jarige renner van SEG Racing Academy heeft intussen een profcontract bij Trek-Segafredo op zak en kijkt uit naar het EK wielrennen in Trente. Te beginnen met de tijdrit van woensdag: “Die gaat heel eerlijk zijn”, kijkt hij met WielerFlits vooruit.

Beste resultaat in de laatste koers waarin hij het verwachtte

Hoole eindigde in de Ronde van de Toekomst op zestien en een halve minuut van winnaar Tobias Halland Johannessen, maar de Zuidlander reed zich in de slotrit wel weer terug de top-10 in. Het was ook een mooi gezicht: de 1 meter 98 lange Hoole tussen de pocketklimmers van twee turven hoog. “Ik heb mezelf in de Tour de l’Avenir echt verrast, dat het zo goed ging bergop. Maar het is niet zo dat ik me nu ineens als klimmer beschouw. In de eerste semi-bergrit kreeg ik de opdracht om zo lang mogelijk bij Gijs Leemreize te blijven, om hem waar nodig te steunen mits nodig. Dat ging supergoed en na de finish had ik zelfs nog over.”

In de rit naar de Grand Colombier eindigde Hoole 32ste en dacht hij dat het bergop zijn plek was. In de laatste twee bergritten werd hij dan dertiende en elfde, waardoor hij als negende eindigde. “Ik denk vooral dat het kwam doordat het een wedstrijd van tien dagen was en ik laatstejaars belofte ben”, legt Hoole uit. “Ik heb al een paar van dat soort wedstrijden in mijn benen. Door die inhoud werd ik minder snel vermoeid, in tegenstelling tot jongens om me heen. Het neemt niet weg dat deze uitslag een beetje onwerkelijk voelt. Ik heb mezelf echt verbaasd. Tot nu toe is dit mijn grootste prestatie geweest, maar wel totaal onverwacht.”

Na de Giro d’Italia U23 eerder dit seizoen klaagde Hoole over vermoeidheid, dat hem daarna opbrak tijdens het NK. “Die vermoeidheid had ik nu ook, want l’Avenir is superzwaar. Maar ik ben wel beter uit deze wedstrijd gekomen dan ik uit de Giro kwam. Al was het toen vooral een optelsom na een voorjaar met amper rust tussen de vele wedstrijden. Vanwege corona wilde ik er zo veel mogelijk rijden, omdat je niet wist hoe het seizoen eruit ging zien en welke koersen wel of niet doorgingen. Eigenlijk ging ik in een streep van Le Samyn naar het NK. Ik wilde overal prestaren en dat moest ik op het NK bekopen met teleurstelling.”

Dat hij de vermoeidheid nu beter aankan, bewees Hoole in de Flanders Tomorrow Tour. In deze nieuwe beloftekoers werd hij afgelopen weekend tweede in het eindklassement, na een vierde plaats in de openingsrit en een derde plaats in de tijdrit achter de tweelingbroers Mick en Tim van Dijke van Jumbo-Visma Development. “Mijn vorm is goed op dit moment. De lijn vanuit l’Avenir heb ik goed kunnen doortrekken, in de Flanders Tomorrow Tour voelde ik me ook heel sterk en reed ik een goede tijdrit. Ik ben daarom heel tevreden over mijn vorm nu en ik ben met veel vertrouwen afgereisd naar Italië. Ik voel me echt goed.”

‘Eigenlijk is het aero zitten en power leveren’

Op het EK tijdrijden behaalde Hoole al twee keer een plek bij de eerste acht. Twee jaar geleden werd hij zesde in Alkmaar, vorig jaar achtste in Plouay. In Trente wil hij die resultaten verbeteren. “Ik wil zo snel mogelijk rijden”, vat hij zijn doelstelling kort en bondig samen. “Wat dan de uitslag is, zien we dan wel. Natuurlijk wil ik graag podium rijden, daar ga ik ook voor. Maar een tijdrit is heel eerlijk. Als je alles hebt gegeven en je voor je gevoel een heel goede tijdrit hebt gereden en dat resulteert in een vijfde plek, dan is dat je plek. Is plaats zes het maximale, dan ben ik teleurgesteld maar wil ik mezelf niets kunnen verwijten.”

Hoole vindt in de Noord-Italiaanse stad wel een parcours op zijn maat. Volledig vlak over 22,3 kilometer en heel weinig bochten. Alleen de slotkilometer is wat lastiger. “We hebben woensdagmorgen nog het parcours verkend en ik denk wel dat ik er klaar voor ben. Het is niet technisch, alle bochten lopen goed. Eigenlijk is het gewoon aero zitten en power leveren. Toen ik terugkwam van de verkenning was ik absoluut een vrolijker persoon dan toen ik er naartoe reed. Het parcours ligt me goed, het is een mooie afstand en niet te technisch. Een heel eerlijk parcours, ik hou daarvan. Hopelijk kan ik mezelf laten zien.”

Er hangt aan de tijdrit nog een extra dimensie. Bondscoach Adriaan Helmantel selecteert op basis van het EK de laatste van twee tijdritplekken op het WK. Mick van Dijke is al zeker. Op het EK strijden Hoole en Tim van Dijke voor het tweede ticket. De twee reden dit seizoen twee keer tegen elkaar, met Van Dijke als winnaar. “Voor mij verandert er niet veel. Het EK is een doel op zich. Uiteraard wil ik ook het WK rijden, maar het is niet zo dat ik nu opeens veel gemotiveerder ben om woensdag sneller te zijn dan Tim. We liggen overigens ook samen op de kamer. De sfeer is goed, het is niet zo dat er haat en nijd tussen ons is”, lacht de tijdrijder.

Nederland wil koers maken tijdens wegwedstrijd

De boomlange Zuid-Hollander wil het niet alleen goed doen tijdens de tijdrit. Hij koestert ook ambities voor de wegwedstrijd van zaterdag. Die voedt Hoole door zijn overwinning in de 1.2U-koers Coppa della Pace eerder dit seizoen. De Italiaanse wedstrijd ging over een soortgelijk parcours als dat op het EK. “Met Nederland hebben we een heel sterke ploeg. Ik denk dat ik daar zeker ook kans maak. Coppa della Pace is als parcours een beetje vergelijkbaar, maar de tegenstand is hier natuurlijk veel sterker. Ook gezien het feit dat het bergop zo goed ging in l’Avenir, heb ik zeker de ambitie om voor een goede uitslag te gaan.”

Hoole krijgt tijdens de wegwedstrijd in ieder geval een vrije rol in het sterke blok dat Nederland vormt. “We weten van elkaar wat we kunnen”, legt hij uit. “Met Marijn van den Berg hebben we in ieder geval een van de favorieten voor winst in onze ploeg. Hij moet dit parcours ook goed aankunnen. De rest heeft allemaal een redelijk vrije rol. Met Marijn als snelle man achter de hand, hebben we altijd nog een plan-B. Maar ik denk dat er door de technische slotkilometers iets anders kan gebeuren. Die lenen zich namelijk voor een late uitval. Dat moet ons goed liggen, met Tim en mezelf hebben we daar twee man voor.”

Het 18-jarige Spaanse toptalent Juan Ayuso geldt als de absolute topfavoriet. Hoole koerste dit seizoen al een aantal keer tegen hem. Ondanks zijn kwaliteiten, ziet de Nederlander kansen om hem te breken. “Tactisch kunnen we hem aanpakken en ook qua positionering – hij is natuurlijk een dunnere klimmer – is hij niet de sterkste. Ayuso is wel sterk genoeg om op de klim naar voren te rijden. Maar als we ervoor kunnen zorgen om hem steeds niet van voren te laten beginnen aan de klim, dan is er zeker iets mogelijk. Hij is wel een supergoede renner en lastig te kloppen. Maar in zo’n eendagskoers als deze is die kans wel het grootst.”

Bovendien vindt Hoole de klim in het parcours niet écht lastig, al moet hij het nog wel gaan verkennen. “Wat ik er tot nu toe van heb gezien en gehoord, is het de eerste twee kilometer helemaal niet zo zwaar. Daar kun je goed in de wielen volgen. Vervolgens volgt een klein stukje dalen en daarna is de laatste kilometer flink steiler. Daar kun je het verschil maken. Maar ook weer niet heel veel. Daarna volgt echt een bijtrap-afdaling, waar het peloton in het voordeel is. De laatste drie kilometer zijn dan wel weer echt technisch, met elf haakse bochten. Dat pleit weer voor aanvallers, want je bent snel uit het zicht. Ik ben benieuwd.”