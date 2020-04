Tiesj Benoot: “We kunnen toch niet koersen tot Kerstmis?” donderdag 16 april 2020 om 15:12

“Het is goed om nu zekerheid te hebben of toch een soort houvast.”, zegt Tiesj Benoot over de nieuwe UCI-kalender. “Maar er zijn nog altijd vraagtekens: zal de Tour wel effectief doorgaan en wat met de andere wedstrijden? We kunnen toch niet koersen tot Kerstmis?

Ritwinst en tweede in het eindklassement van Parijs-Nice. Tiesj Benoot verkeerde in topvorm toen het coronavirus de wereld, inclusief het wielrennen, lam legde. Met de nieuwe reeds bekende data voor onder meer de Tour de France heeft hij opnieuw een doel gevonden, vertelt hij aan Sporza.

Maar de Gentenaar stelt zich ook vragen: “Als we na de Tour en het WK ook nog een volwaardige Giro en Vuelta moeten krijgen, dan wordt het bijna koersen tot Kerstmis. Je kunt toch geen grote ronde organiseren in november en dan verwachten dat de renners in januari weer aan hun seizoen beginnen?”

Wellicht zal Benoot zoals gepland de Ronde van Frankrijk betwisten. “Ik heb ook nog wel zin in de Ronde van Vlaanderen, maar dan hoop ik wel dat het met een volwaardig deelnemersveld is en geen afgezwakte versie.”

Wie straks een voordeel zal hebben in de Tour is moeilijk uit te maken. “Ik ben zelf iemand die goed presteert na een lange trainingsperiode. Dit jaar was de Omloop mijn eerste koers en ik was al meteen goed. Nu komen er misschien andere verhoudingen naar boven.”