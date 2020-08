Tiesj Benoot: “Volgens de dokters moet het vanaf nu elke dag beter gaan” maandag 31 augustus 2020 om 13:25

Tiesj Benoot moest gisteren in de tweede Touretappe al vroeg lossen. Uiteindelijk kwam de nummer twee van Parijs-Nice op bijna achttien minuten achterstand over de streep.

Het is duidelijk dat hij nog niet top is, stelde Benoot vast in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Ik sukkel met de spieren achteraan mijn billen. Een gevolg van mijn rugproblemen in de Dauphiné. Mijn rug is weer los, maar dit is nog het effect. Volgens de artsen moet het elke dag beter worden. Daar trek ik me aan op.”

De Belg van Sunweb hoopt zich in de tweede week weer van voren te kunnen laten zien. “Ik wil in ieder geval geloven dat het de goede kant uitgaat. Toen ik zondag voelde dat het niet zou lukken, probeerde ik om de ploegmaats nog zo goed mogelijk af te zetten aan de laatste beklimmingen. Het is mooi wat we als ploeg doen: derde met Bol, tweede met Hirschi, we doen echt mee.”