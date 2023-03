Tiesj Benoot voelde zich wat ziekjes: “Maar de conditie moet goed zijn”

Tiesj Benoot eindigde vorig jaar als tweede in Dwars door Vlaanderen en dus is het niet gek om de Belg vandaag naar voren te schuiven als een van de favorieten voor de zege in Waregem. De renner van Jumbo-Visma kende alleen geen ideale aanloop richting de midweekse klassieker.

Benoot voelde zich de voorbije dagen namelijk niet helemaal fit. “De laatste dagen was ik niet 100% gezond. Ik had een beetje last van keelpijn”, gaf hij voor de start aan in gesprek met Sporza. “Ik heb echter de rust opgezocht en groen licht gekregen van de dokter. Van de koers van vrijdag (E3 Saxo Classic, red.) ben ik sowieso hersteld, aangezien ik maar drie uur heb meegereden. Dat zal geen problemen opleveren. De conditie moet goed zijn.”

Benoot presteerde in het verleden al meer dan uitstekend in Dwars door Vlaanderen. Zo werd hij vorig jaar dus tweede achter Mathieu van der Poel, maar ook in 2019 (5e), 2018 (7e), 2017 (7e) en 2015 (6e) wist hij zich te onderscheiden. “Van alle Vlaamse voorjaarskoersen wist ik in Dwars door Vlaanderen mijn beste reeks neer te zetten. Ik koers hier graag. Het parcours is al eens aangepast, maar het blijft een beetje eenzelfde procedé.”

“Er staan hier ook sprinters aan de start, maar de koers eindigde maar zelden in een massasprint. Vandaag staat er weer wat wind en dat is gunstig voor de aanvallers. Ik verwacht ook vandaag zeker geen massasprint. Misschien wel een sprint van een uitgedunde groep, maar ik verwacht echt weer koers zoals de laatste weken.”