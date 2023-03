Olav Kooij een van de Jumbo-Visma-kopmannen in Dwars door Vlaanderen

Video

Jumbo-Visma moet het vandaag in Dwars door Vlaanderen doen zonder Wout van Aert, maar de Nederlandse formatie heeft alsnog voldoende kanshebbers in de gelederen met Christophe Laporte, Tiesj Benoot en… Olav Kooij. Die laatste keek voor de start met WielerFlits vooruit op de klassieker.

Maar wat is precies de rol van de jonge Kooij? “Ik ben zeker een van de kaarten die we kunnen spelen, mocht het in de finale weer samenkomen. Ik stond al twee keer eerder aan de start van deze koers. Door de kortere lengte volgt er vaak een langere finale. In de heuvelzone wordt er ontzettend hard doorgereden en dat is niet meteen in mijn voordeel.”

Voor de 21-jarige Nederlander is het zaak om de heuvelzone zo goed mogelijk te overleven. “Ik zal niet met de beste vijf à tien renners de Côte de Trieu (ook wel Knokteberg, red.) omhoog rijden. Het is zaak om me daarvoor zo goed mogelijk te positioneren, om vervolgens in een ‘OK’ groep naar boven te rijden. Ik hoop er daarna, mocht het weer samenkomen, nog bij te zitten.”

Lees ook: Voorbeschouwing: Dwars door Vlaanderen 2023 – Gouden kans voor ‘outsiders’