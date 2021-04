Tiesj Benoot vijftiende in Amstel Gold Race: “Ik was niet super”

Video

Tiesj Benoot sloot de Amstel Gold Race af op een vijftiende plaats. De Belg was de uitgesproken kopman van Team DSM, omdat zijn kompaan Søren Kragh Andersen door ziekte geen rol van betekenis kon spelen. Benoot werd uiteindelijk vijftiende in de sprint van de achtervolgers. “Ik was niet super”, zegt hij tegen WielerFlits.

“Op tv zag het er waarschijnlijk niet zo lastig uit, maar het was wel een hoog tempo de hele dag. Die laatste veertig kilometer maken het verschil. We waren met een grote groep, maar ik moest zelf de koers een beetje ondergaan want ik was niet super. De laatste keer Cauberg voelde ik dat ik niet bij de beste renners was. Ik zat in het wiel van Hirschi, maar dat was al op een gaatje boven”, zei hij.

“Ik had wel hoop dat we nog terugkwamen, want er waren een aantal ploegen die reden. Er was dus wel wat samenwerking, maar de drie besten waren wel weg”, is Benoot duidelijk. Bij Team DSM werd zijn kaart getrokken omdat Søren Kragh Andersen vroeg afhaakte. “Hij is ziek geweest na de Ronde, een beetje hetzelfde als ik na Parijs-Nice. Er ging een virus rond in de ploeg, dus dat is spijtig maar niet onverwacht.”