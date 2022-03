Tiesj Benoot tweede in Dwars door Vlaanderen: “Wel een boost richting de Ronde”

Alleen Mathieu van der Poel kon Tiesj Benoot vandaag aftroeven in Dwars door Vlaanderen. De Belg kreeg de kans als kopman bij Jumbo-Visma en pakte die met beide handen aan, met een tweede plaats als resultaat. “Ik heb in de finale alles of niets gespeeld”, aldus Benoot in het flashinterview.

Benoot zat in de slotfase in een kopgroep van acht die ging strijden om de zege. “Victor Campenaerts ging eerst in de aanval boven op de Holstraat, dat had ik verwacht want daar ging hij een ronde eerder ook al. Ik ben vol erachter gegaan. Toen ben ik een keer of drie met twee man weg geraakt, maar we werden steeds gepakt. Daarna heb ik alles of niets gespeeld”, vertelt hij.

Op 1,5 kilometer plaatste de Jumbo-Visma-renner de beslissende demarrage. “Ik zag niemand in mijn wiel, maar een bocht later zat Mathieu daar… Ik kon kiezen om niet mee te rijden, maar door mee te rijden had ik nog de meeste kans om te winnen. Als hij eens schakelfoutje had gemaakt bijvoorbeeld, daarom heb ik nog een keer overgenomen”, aldus Benoot. In de sprint die volgde maakte Van der Poel echter geen fout, waardoor Benoot tweede werd. “Het is goed om te zien dat ik er dichtbij was. Een moment van twijfel in de groep en ik win”, blikt hij terug.

‘Met vertrouwen naar zondag’

“Maar over het algemeen heb ik een goed gevoel. De E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem hebben mij een stap vooruit gebracht. Dat was de diepgang die ik zocht, dus richting zondag (de Ronde van Vlaanderen, red.) is dit wel een boost”, aldus Benoot. En wat met de favorieten voor de Ronde? “Ik denk dat Mathieu daar altijd bij hoort als hij start, na vandaag zeker. Voor mij is het moeilijk in zo’n finale 1-op-1 tegen hem, maar in de Ronde hebben we Wout van Aert en Christophe Laporte er terug bij. Dus ik trek met vertrouwen naar zondag.”