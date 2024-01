donderdag 18 januari 2024 om 18:12

Tiesj Benoot stelt seizoensstart uit na coronabesmetting: “Hij heeft behoorlijk afgezien”

De coronabesmetting van Tiesj Benoot heeft er behoorlijk ingehakt bij de renner van Visma | Lease a Bike. De Belg miste de nodige trainingen en zal om die reden enkele dagen later aan zijn seizoen beginnen dan oorspronkelijk gepland.

Benoot werd begin januari ziek, toen hij net in Spanje was voor een trainingskamp met Visma | Lease a Bike. Hij kon daarna een volle week niet fietsen en ook de week erna was het nog ‘op halve kracht’, schrijft Het Laatste Nieuws. “Toch een streep door mijn rekening”, zegt Benoot in gesprek met de Vlaamse krant. “Die achterstand haal je niet zomaar in – dat is een utopie.”

Het was de bedoeling dat Benoot zijn seizoen zou beginnen op 10 februari, met de Vuelta a Murcia. Dat gaat vanwege zijn coronabesmetting echter niet door. Ook Clásica Jaén Paraiso Interior wordt van zijn programma geschrapt. In plaats daarvan zal Benoot aftrappen met de Volta ao Algarve, die van 14 tot en met 18 februari duurt. “We wilden niet gaan pushen”, laat Visma | Lease a Bike weten aan HLN. “Die paar dagen extra voorbereiding zijn welkom. Tiesj heeft toch behoorlijk afgezien.”