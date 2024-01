maandag 8 januari 2024 om 11:47

Tiesj Benoot geveld door corona tijdens trainingskamp Visma | Lease a Bike

Een tegenvaller voor Tiesj Benoot in aanloop naar het klassieke voorjaar. De Belg zit momenteel in Spanje voor een stage met Visma | Lease a Bike, maar zal wat trainingsritjes moeten missen. Hij heeft namelijk corona opgelopen.

“Een perfecte plaats om te herstellen van corona”, schreef Benoot zondag in een verhaal op Instagram. Op de bijgevoegde foto zien we een foto bij het zwembad van hotel Cycle Coffee Society, in Alicante. Visma | Lease a Bike is daar om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Het is niet bekend of er ook andere renners van het team besmet zijn.

In december, tijdens de ploegenpresentatie van Visma | Lease a Bike, had de Nederlandse formatie ook al te maken met coronagevallen. Toen waren het rensters van de vrouwenploeg die getroffen waren door het virus en bij de voorstelling ontbraken.