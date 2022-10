Tiesj Benoot over zijn herstel: “Kan pas sinds deze week weer wat langer fietsen”

Het herstel van Tiesj Benoot vordert traag maar gestaag. De renner van Jumbo-Visma kwam begin augustus tijdens een trainingstocht in het Italiaanse Livigno hard ten val, met een gebroken nekwervel tot gevolg. Benoot kan inmiddels weer redelijk trainen op de mountainbike.

De 28-jarige Belg klapte begin augustus tijdens een fietstocht in Livigno op hoge snelheid tegen een auto. Benoot hield er een gebroken nekwervel aan over en moest de eerste zes weken een harde nekbrace dragen. Inmiddels is hij verlost van zijn brace en kan hij weer fietsen, al is Benoot er nog lang niet. “In het begin had ik na een uur fietsen al last van mijn nek. Ik kan pas sinds deze week weer wat langer fietsen”, laat hij weten in gesprek met Sporza.

Benoot vertoeft momenteel in het Italiaanse Toscane voor een vakantie met vrienden, maar haalt wel regelmatig de mountainbike uit de schuur. De coureur van Jumbo-Visma mag nog niet trainen op zijn gewone wegfiets. “Het verschil tussen de koersfiets en de mountainbike voel ik zeker nog wel. Het gaat op de mountainbike wel al een stuk beter dan een paar weken geleden. Stap voor stap ben ik meer aan het koersen sinds ik verlost ben van mijn harde brace. Zo heb ik maandag weer vijf uur kunnen fietsen.”

“In het begin had ik na een uur fietsen al last van mijn nek”

Benoot is druk bezig om zijn nek nog verder te versterken. “In het begin had ik na een uur fietsen al last van mijn nek, ik kan pas sinds deze week weer wat langer rijden. Het is de eerste keer tijdens mijn revalidatie dat ik een paar dagen niet bij de kiné ben geweest.”

Benoot werkt in Toscane met zijn vrienden de route van de Tuscany Trail (een groot bikepacking-event, red.) af. Er is echter ook ruimte voor de nodige ontspanning. “Als je een normale voorbereiding hebt, ben je nu aan het rusten en schiet je half november opnieuw in gang. Doordat ik uitgevallen ben met die blessure was het nu eens mogelijk om dit te doen. Volgende week ga ik met de familie nog op stap en vanaf dan ga ik echt beginnen werken richting volgend seizoen.”