Tiesj Benoot over zijn herstel: “Ben zo goed als volledig de oude”

Tiesj Benoot voelt zich weer wielrenner. De renner van Jumbo-Visma kwam begin augustus tijdens een trainingstocht in het Italiaanse Livigno hard ten val, met een gebroken nekwervel tot gevolg. “Ik ben zo goed als volledig de oude”, laat hij nu weten aan Het Nieuwsblad.

De 28-jarige Belg klapte begin augustus tijdens een fietstocht in Livigno op hoge snelheid tegen een auto. Benoot hield er een gebroken nekwervel aan over en moest de eerste zes weken een harde nekbrace dragen. Inmiddels kan de veelzijdige renner weer volop trainen met oog op het nieuwe wielerseizoen. “Enkel een stramme nek speelt mij nog parten. Omdat de breuk links zat, hebben de spieren daarrond alles moeten opvangen.”

“Na zes weken in een brace voelde en voelt het nog altijd heel stram aan. Deze spieren moeten nog verder losgemaakt worden omdat ik nog niet optimaal naar links of rechts kan kijken.” Benoot kon al snel weer de nodige (kleine) tochtjes maken op de mountainbike, maar mocht vanwege zijn kwetsbare nek lange tijd niet trainen op de gewone wegfiets.

Coronabesmetting

Inmiddels traint Benoot ook weer met de wegfiets, al moest hij enkele weken geleden wel even flink gas terugnemen. “Twee weken geleden heb ik, als laatste van mijn dichte omgeving, thuis gezeten met corona. En met symptomen. Ik heb toch een dag meer dan 39 graden koorts gehad en lag twee dagen in bed. Ik had niet eens de fut om de tv op te zetten om naar het WK voetbal te kijken. Maar bon, de cardioloog heeft me intussen goedgekeurd. Als ik vanaf nu verder gezond blijf, is er niets aan de hand geweest.”