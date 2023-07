Tiesj Benoot ontgoocheld na gemiste kans: “Voelde me bij de besten vooraan”

Tiesj Benoot mocht donderdag voor eigen kansen rijden in de Tour de France. De renner van Jumbo-Visma zat mee in de juiste vlucht en eindigde uiteindelijk als vierde. Kan hij leven met die uitslag? “Dat moet wel in mijn leven”, zei hij met een glimlach voor de camera van Sporza.

Benoot denkt wel dat er meer in had gezeten. “Ik heb tegen Impey een kans gekregen in 2019”, herinnert hij aan zijn tweede plaats in de negende etappe van de Tour van vier jaar geleden. “Nu was het terug zo’n kans. Ik voelde me bij de besten van de kopgroep, maar het ging ook moeilijk zijn om echt het verschil te maken. Het was ook niet tegen de simpelste renners. Cofidis heeft het ook goed uitgespeeld, ze hebben verdiend gewonnen.”

Winnaar Ion Izagirre maakte het verschil op zo’n dertig kilometer van het einde, toen hij bergop wegreed bij zijn medevluchters. “Het was even kijken naar elkaar”, aldus Benoot. “Toen hij echt een voorsprong pakte, hadden we ook Guillaume Martin (een ploeggenoot van Izagirre, red.) in ons wiel.”

“Ik ben wel ontgoocheld”, zei de 29-jarige renner. “Ik denk dat ik een beter resultaat had kunnen behalen dan vierde, maar het is niet anders.”

