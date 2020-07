Tiesj Benoot: “Ik hoop dit jaar nog op een grote zege” zondag 12 juli 2020 om 13:24

Tiesj Benoot streed voor de coronabreak om de eindzege in Parijs-Nice, maar dat is inmiddels alweer vier maanden geleden. De renner van Team Sunweb kan niet wachten om weer een rugnummer op te spelden. “Ik hoop dit jaar nog op een grote zege”, zo vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Benoot won twee jaar geleden Strade Bianche en dat smaakt duidelijk naar meer. “Ik hoop dit jaar een Touretappe of een klassieker te winnen. Dat ben ik aan mezelf verplicht na mijn overwinning in Strade Bianche en mijn ritzege in Parijs-Nice.” De 26-jarige renner kijkt ook naar het WK in het Zwitserse Aigle en Martigny.

“Ik wil graag mee naar het WK. Ik heb ook al een positief gesprek gehad met bondscoach Rik Verbrugghe. Bergop hoor ik bij de beste Belgen. Ik geloof dan ook dat ik wel een plek verdien in de selectie”, aldus Benoot, die de afgelopen maanden goed is doorgekomen. “Ik bleef fysiek en mentaal fris door de trainingsschema’s van mijn ploeg.”

“Het coronavirus sluimert en kan zo weer toeslaan”

“Ik zat niet af te tellen: nog vier maanden tot de eerste koers, nog drie maanden… Dat maakt dat ik nu enorm veel zin heb om te koersen.” Over iets minder dan twee weken is het tijd voor de Sibiu Cycling Tour in Roemenië, gevolgd door de Ronde van Burgos. De vraag is alleen of deze koersen in coronatijd wel kunnen doorgaan.

“Ik hoop dat we eind juli weer kunnen koersen, maar blijft het ook duren? Op basis van de laatste berichten vrees ik daar toch wat voor. Het virus is niet weg. Het sluimert en kan zo weer toeslaan. En wat doen ze als er straks een paar coronagevallen opduiken tijdens een koers? Ik kan me daar suf over piekeren, maar dat doe ik bewust niet.”

“Het is een van mijn motto’s: control the controllables. Controleer enkel het controleerbare. Op het andere krijg je toch geen vat.”