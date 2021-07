Tiesj Benoot: “Hoop na de rustdag weer op volle kracht te zijn”

Tiesj Benoot (Team DSM) voelt nog steeds de naweeën van zijn val in de openingsfase van de Tour. In de eerste Alpenrit koos hij voor de aanval, maar hij voelde zich onderweg nog steeds geen honderd procent. “Ik hoop dat na de rustdag wel te zijn. Er komen nog veel kansen.”

“Ik voelde me wel beter dan vooraf verwacht”, vertelde de Gentenaar even voorbij de finish aan de microfoon van Sporza. “We geraakten voorop met een twintigtal renners, waaronder dan al Tadej Pogaçar. Ik merkte snel dat hij zich super voelde. Ik had mijn ploegmaat Søren Kragh Andersen mee, maar we bleven niet vooruit.”

“Na die val voel ik me nog steeds geen honderd procent”, gaat Benoot voort. “Niet dat ik volledig kapot zat, maar ik ben wel nog wat beperkt. Ik hoop de komende dagen verder te herstellen. Ik blijf zeker optimistisch, na de rustdag komen er nog veel kansen.”

Benoot genoot er naar eigen zeggen wel van toen Pogaçar hem voorbij snelde. “Het werd alweer een loodzware etappe, waarbij de klassementsrenners bijna een voor een binnenkwamen. Ik denk wel dat dit reclame is voor het wielrennen. Of het de komende dagen nu wat rustiger wordt in het peloton? Ik ben benieuwd, maar ik durf niets meer te voorspellen. Ik had het vandaag al wat rustiger verwacht.”