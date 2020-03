Tiesj Benoot: “Gaan we überhaupt nog koersen dit seizoen?” vrijdag 20 maart 2020 om 18:01

Tiesj Benoot kon zijn goede vorm uit Parijs-Nice niet doortrekken naar de klassiekers door de uitbraak van het coronavirus. Naar eigen zeggen voelde hij zich sterker dan twee jaar geleden, toen hij Strade Bianche op zijn naam schreef. Hij vraagt zich af of er nog gekoerst gaat worden.

“Ik vraag me af of we überhaupt nog gaan koersen dit seizoen. Al probeer ik daar niet te veel mee bezig te zijn”, vertelt Benoot in een videogesprek met Sporza-journalist Ruben Van Gucht. “Deze realiteit is heel bijzonder. Ik probeer het van dag tot dag te bekijken. Maar als ik volgende week de training hervat, is dat met de gedachte dat de Tour de France doorgaat.”

Dat hij de verplaatsing van de voorjaarsklassiekers naar het najaar lastig zou vinden, vertelt hij. “Er gaan daar sowieso wedstrijden onder lijden. Het zal nooit hetzelfde zijn.” Wat hem betreft moet bij een nieuwe kalender voorrang gegeven worden aan de monumenten. Maar wat doe je dan met de koersen in Canada? Als de Ronde een week na Canada verreden wordt, ga ik niet naar Canada.”