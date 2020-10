Tiesj Benoot: “Enige juiste beslissing om mij thuis te laten voor Gent-Wevelgem”

Tiesj Benoot geeft toe dat hij beter niet naar de tv-uitzending van Extra Time Koers was gegaan. Omdat hij daar aan tafel zat met Jan Bakelants, die positief testte op het coronavirus, moest de renner van Team Sunweb Gent-Wevelgem aan zich voorbij laten gaan.

Zaterdag was mentaal de moeilijkste dag, vertelde Benoot in Het Laatste Nieuws. “Daarna heb ik snel de knop kunnen omdraaien. Ik heb zondag en maandag lang en hard getraind, ben nog eens over het parcours van de Ronde gereden. Alleen. Ik keek naar Gent-Wevelgem op tv. Schoon om te zien, maar ik had er liever zelf tussen gefietst. Zeker omdat het een van de lastigste finales in jaren was. Zonde.”

Volgens de klassiekerspecialist moest de ploegarts van Team Sunweb een inschatting maken van de situatie, nadat hij aan tafel zat met Bakelants. “Die beschouwde het als een ‘positief contact’. Je kunt daarover discussiëren, maar conform het protocol van de UCI en de WorldTeams nam de ploeg de enige juiste beslissing. Ik had Sunweb de toelating gevraagd om naar Extra Time Koers te gaan en die ook gekregen.”

Achteraf gezien had hij dat beter niet gedaan, geeft hij toe. “Soit, het is gebeurd en ik kan er niets meer aan veranderen.” Benoot keert zondag terug in koers als de Ronde van Vlaanderen op het programma staat. Daar is hij normaal gezien een van de opties van zijn ploeg in de finale. “Ik voel me klaar. Je hebt Van Aert en Van der Poel. Daaronder vormt zich een ruime groep van 15,20 renners die kans maken. Daar reken ik mezelf bij.”