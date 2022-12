Tiesj Benoot duidelijk: “Ik kan nog altijd de grootste koersen winnen”

Tiesj Benoot kijkt uit naar het nieuwe seizoen. De Belgische renner van Jumbo-Visma moest in augustus nog noodgewongen een punt zetten achter zijn seizoen na een aanrijding op training. Benoot is nu back in business en trekt met ambitie naar 2023.

Benoot hield een gebroken nekwervel over aan het ongeval op training. Een zware blessure, al is die nu zo goed als van de baan. “Ik heb soms nog wat last van een stijve nek bij bepaalde bewegingen. Naar mijn gevoel lig ik voor op schema en komt het volledig in orde voor de start van het nieuwe seizoen”, vertelde de Belg aan Sporza op de ploegpresentatie van Jumbo-Visma.

“Het is wel een extra uitdaging om te laten zien dat ik wel beter uit die revalidatie ben gekomen. Heel veel goede renners hebben dat ook al laten zien. Als je in een recent verleden kijkt naar Remco Evenepoel en Wout van Aert, dan zijn ze allebei zeker niet slechter uit een zwaar ongeval gekomen. Dat is ook mijn ambitie.”

Ambitieuze Benoot: “Tussen de Omloop en Luik wil ik winnen”

De 28-jarige Benoot wil al vroeg in het seizoen 2023 goed zijn, zo gaf hij zelf aan. “Het openingsweekend is, denk ik, een mooi doel, waar ik nog een dikke twee maanden voor heb en met een hoogtestage moet dat wel lukken. (…) Het blijft mijn ambitie om één van de wedstrijden tussen de Omloop het Nieuwsblad en Luik-Bastenaken-Luik te kunnen winnen.”

“Ik geloof nog altijd dat ik de grootse wedstrijden van de wereld kan winnen”, vulde Benoot nog aan. “Ik heb een grote kans om dat te doen in deze ploeg dan in een andere ploeg. Ik zie het altijd als een voordeel om samen met die jongens in de ploeg te rijden in plaats van tegen”, verwees hij naar de meerdere kopmannen bij Jumbo-Visma.

