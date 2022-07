Tiesj Benoot derde in Clásica San Sebastián: “Denk dat ik hier trots op mag zijn”

Naast winnaar Remco Evenepoel, stond er vandaag nog een Belg op het podium van de Clásica San Sebastián. Tiesj Benoot werd namelijk derde in de Baskische eendaagse. “Ik denk dat ik trots mag zijn op deze derde plaats”, zegt de renner van Jumbo-Visma op de ploegsite.

“Op de Jaizkibel werd er al heel hard gereden”, blikt Benoot terug. “Daar voelde ik al wel dat Quickstep iets van plan zou zijn. Timo (Roosen, red.) en Lennard (Hofstede, red.) deden daar fantastisch werk om mij van voren te houden.” Op de volgende klim, de Erlaitz, begon Remco Evenepoel aan een solo. “Op het moment dat Evenepoel aanging, koos ik ervoor mijn eigen tempo te rijden. Op de top heb ik gewacht op Mollema en Sivakov zodat we een goede groep hadden.”

In de afdaling van de Erlaitz reden Sivakov en diens ploeggenoot Carlos Rodríguez even weg bij Benoot, die in een groepje kwam te zitten met Bauke Mollema en Simon Yates. Met z’n drieen reden ze naar de Murgil-Tontorra. “Op de slotklim ging eerst Yates eraf en daarna Mollema. Toen ben ik vol naar de top gereden. Ik kon Rodríguez nog net inhalen, maar ik kwam net tekort om Sivakov nog bij te halen. Ik denk dat ik erg trots mag zijn op deze derde plaats. Nu is het tijd om even te rusten.”

Addy Engels: “Erg sterk van Tiesj na een Tour”

Ploegleider Addy Engels was in zijn nopjes met het optreden van Benoot én dat van de ploeg. “Tot de koers ontplofte, had hij goede ondersteuning. Vanaf daar was het eigenlijk een man tegen man gevecht. Het is erg sterk van Tiesj dat hij dit na een Tour nog in de benen heeft. Hij is er in blijven geloven. Op de slotklim heeft hij zich terug het podium op weten te knokken, dat is heel knap. Dit is een heel mooi resultaat en een eerlijke afspiegeling van de koers.”