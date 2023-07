Tiesj Benoot voorzichtig na knock-out Pogacar: “Jonas moet op fiets blijven en gezond blijven”

Video

De Tour de France-zege lijkt Jonas Vingegaard niet meer te kunnen ontgaan na de bergetappe naar Courchevel. De Deense kopman van Jumbo-Visma zag op de Col de la Loze zijn concurrent Tadej Pogačar volledig instorten en reed daarna weg van de rest, mede door hulp van de vooruitgestuurde Tiesj Benoot. “Jonas moet nu op de fiets blijven en gezond blijven. Dit is een grote optie op de eindoverwinning”, blijft de Belg voorzichtig.

“Het zijn nog vier etappes. Het zal pas zaterdagavond zijn dat er een klein feestje kan zijn, maar hij kan morgen zijn sleutelbeen breken en dan is het ook klaar, hè?”, vertelt Benoot na de finish op het vliegveld van Courchevel.

Dat Pogačar instortte en bijna zes minuten verloor op Vingegaard, zag men ook bij Jumbo-Visma niet aankomen. “Zo’n verschil hadden we uiteraard niet verwacht. Maar vanaf de winter hadden we deze rit al aangestipt. Alle etappes hiervoor leiden ook tot dit, plus de vermoeidheid die er al in zit na de eerste twee weken. Vandaag hebben we ook overal keihard gereden”, legt hij uit.

“Dat is Jonas zijn sterkte. Hij heeft het meeste duurvermogen en we wisten dat hij vandaag kon wegrijden en dat het gat groot kon worden.”