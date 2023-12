vrijdag 22 december 2023 om 10:38

Tiesj Benoot beschermt Cian Uijtdebroeks: “Wil oproep doen om hem minder aan te pakken”

Tiesj Benoot is op de bres gesprongen voor zijn nieuwe ploegmaat Cian Uijtdebroeks. Tijdens de ploegpresentatie van Visma | Lease a Bike was de jonge klassementsrenner al van de partij en niet veel later kwam het nieuws dat alle partijen akkoord waren over de transfer van Uijtdebroeks. Benoot zag de transfersoap vanaf de zijlijn en wilde daar wat over zeggen: “Hij krijgt veel over zich heen.”

“Ik zou vooral een oproep willen doen aan de pers om hem minder aan te pakken”, aldus Benoot bij Sporza. “Hij is 20 jaar en hij krijgt veel over zich. Je wil niet lezen wat een jonge renner moet verwerken op de sociale media. We hebben het vaak over mentaal welzijn, maar dat wordt hier dan wel vergeten. Ik hoop dat hij er niet te veel van afziet.”

Inmiddels lijkt de kous af nu het kamp-Uijtdebroeks, BORA-hansgrohe en Visma | Lease a Bike een akkoord hebben bereikt over de overgang. Inmiddels heeft ook de UCI officiële goedkeuring gegeven voor de transfer van Uijtdebroeks per 1 januari 2024.

Benoot had zijn landgenoot al ontmoet op een trainingskamp en kijkt uit naar de samenwerking het komende seizoen, al zullen beiden niet veel samen koersen. “Als jonge renner zit hij bij de beste ploeg om zich te ontwikkelen. Hij heeft hier een warm welkom gekregen”, aldus Benoot.