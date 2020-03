Tiesj Benoot baalt: “Jammer dat de ronde niet tot Nice doorgaat” vrijdag 13 maart 2020 om 17:40

Tiesj Benoot was na de zesde etappe van Parijs-Nice zo te spreken over zijn vorm, dat de Franse ronde wat hem betreft gewoon tot zondag had mogen duren. “Morgen hoop ik zo door te kunnen gaan.”

“Met de benen die ik had, is het jammer dat de wedstrijd niet tot Nice doorgaat”, vertelde Benoot na zijn etappezege in Abt. “Toch ben ik blij dat ik deze etappe kon winnen. Morgen hoop ik zo door te kunnen gaan. Ik hou van de dagen waarop je de hele dag moet duwen en dit was zo’n dag. We hadden een geweldige voorbereiding op de klassiekers en het is jammer dat we die nu niet kunnen rijden.”

Zijn ploeg Team Sunweb kleur mee de ronde en won met Søren Kragh Andersen twee dagen geleden ook al de tijdrit. “Het team is de hele week al goed en al mijn ploeggenoten waren vandaag onderdeel van de overwinning. Het is echt goed om een tweede etappe te kunnen winnen, na die van Søren. Het is verdiend, denk ik. Ik weet niet wat ik morgen kan verwachten, we zien wel ’s ochtends. Eerst ga ik hiervan genieten.”