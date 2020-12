Tiende seizoenszege voor Lucinda Brand: “Het parcours werd alleen maar erger”

Lucinda Brand won de zware Wereldbeker in Dendermonde en deed in de moddercross ruim 45 minuten over een parcours van bijna tien kilometer. De leidster van de Wereldbeker kon het zelf ook niet geloven. “Het slaat helemaal nergens op”, lacht ze. “Ik kan harder lopen, want ik heb wel eens een 10 kilometer sneller dan dat gelopen.”

Dat het een modderpoel zou worden, was al bekend. “Het was echt mega zwaar”, vertelt Brand. “Ik weet niet of je ergens een stukje tempo kon rijden, maar ik heb het niet gevonden. Het was heel lastig en ik heb halverwege nog gewisseld naar iets zachtere banden.”

De storm en de regen zorgden voor opvallende omstandigheden. “Het was heel erg zoeken, zeker in het begin om in je ritme te komen. Sparen zat er ook niet bij. Op een gegeven moment heb ik maar alles gelopen op een bepaald stuk, want het was zo moeilijk. En het werd alleen maar erger.”

Brand heeft nu alle drie de Wereldbekers gewonnen en is uit op vijf uit vijf. “Dat is heel leuk als dat zo mag zijn”, zegt ze. “Het is heel mooi dat ik nu al mijn tiende zege binnen heb. Het is ook een mooi jubileum voor de sponsor Telenet, dat vertrekt na dit jaar. Het is mooi om die samenwerking zo te eindigen.”