Tien seconden tijdstraf voor Tadej Pogačar in UAE Tour

Tadej Pogačar heeft na de zesde etappe van de UAE Tour een tijdstraf van tien seconden gehad. De Sloveen blijft aan de leiding in het klassement, maar het verschil met de nummer twee, Adam Yates, is daardoor wel teruggelopen van 45 naar 35 tellen.

In het communiqué dat elke dag wordt opgemaakt, staat dat Pogačar is gestraft voor het ‘duwen van een andere renner’. Ook zijn ploeg- en landgenoot Jan Polanc is voor dat vergrijp beboet. Ze kregen allebei een tijdstraf van tien seconden en vier punten aftrek in het puntenklassement. Ook moeten ze een boetebedrag van 200 CHF (ongeveer 182 euro) betalen.