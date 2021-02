Sam Bennett is opnieuw de snelste in UAE Tour

Sam Bennett heeft zijn tweede etappezege in de UAE Tour binnen. De Ier van Deceuninck-Quick-Step wist in de voorlaatste etappe met finish op Palm Jumeirah Island als eerste over de streep te komen, voor Elia Viviani, Pascal Ackermann en David Dekker.

De voorlaatste etappe speelde zich helemaal af in het emiraat Dubai. Op Deira Island verzamelden de renners zich voor de start van een rit met als eindbestemming Palm Jumeirah Island. De renners kregen een biljartvlak parcours voorgeschoteld, maar moesten onderweg wel rekening houden met mogelijke waaiers. De wind leek in de finale namelijk vrij spel te hebben.

Lutsenko is opnieuw mee in de vroege vlucht

Alexey Lutsenko mocht gisteren lange tijd dromen van de ritzege op Jebel Jais, maar de vroege vluchter werd vlak voor de finish ingerekend en achtergelaten door Jonas Vingegaard. De Kazach was na afloop echter wel te spreken over zijn vormpeil en ook vandaag was de renner van Astana-Premier Tech weer mee in de vroege vlucht.

Lutsenko kreeg het gezelschap van Tony Gallopin (AG2R Citroën), Luis León Sánchez (Astana-Premier Tech) Matthieu Ladagnous, Attila Valter (Groupama-FDJ) en Iñigo Elosegui (Movistar). Met Lutsenko-Sánchez en Ladagnous-Valter reden er twee koppeltjes vooruit. De voorsprong van de zes vluchters liep op tot ongeveer vier minuten.

Kilometervreter De Gendt houdt kopgroep binnen bereik

In het peloton was het voornamelijk aan Thomas De Gendt om het verschil binnen de perken te houden, aangezien sprintkopman Caleb Ewan deze etappe met rood had omcirkeld in zijn agenda. De Gendt kreeg in de achtervolging na verloop van tijd steun van de mannen van Deceuninck-Quick-Step (voor Sam Bennett) en BORA-hansgrohe (namens Pascal Ackermann).

Met nog zeventig kilometer op de teller was het plots alle hens aan dek voor de klassementsrenners, aangezien BORA-hansgrohe het peloton op een lint wist te trekken. Niet veel later werd de grote groep door de wind in tweeën gesplitst, maar de belangrijkste klassementsmannen en sprinters waren bij de les en zaten in het eerste pakket. De geloste renners konden echter al vrij snel weer aansluiten.

Sam Bennett is andermaal de snelste in de VAE

En daarmee was het waaiergevaar geweken en konden we ons opmaken voor een tweede massasprint in deze UAE Tour. Met nog 25 kilometer te gaan werden de vroege vluchters bijgehaald en stond een groepsspurt helemaal in de sterren geschreven. In de diepe finale hoopte Dmitriy Gruzdev nog de sprintersploegen te verrassen, maar zijn vlucht was geen lang leven beschoren.

Team BikeExchange probeerde Kaden Groves zo goed mogelijk af te zetten in de laatste kilometer, maar er bleek niets te doen aan de sprintsnelheid van Sam Bennett. De Ier ging op het juiste moment aan en bleek veruit de snelste. Elia Viviani kwam als tweede over de meet, voor Pascal Ackermann en David Dekker. In het klassement zijn er nauwelijks wijzigingen: Tadej Pogačar begint morgen als leider aan de slotetappe.