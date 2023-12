zaterdag 23 december 2023 om 12:51

Tibor Del Grosso maakt het in Antwerpen drie uit drie in Wereldbeker voor beloften

De Nederlands kampioen bij de beloften moest in Namen de Wereldbeker aan zich voorbij laten gaan door een ontsteking, maar is in Antwerpen helemaal terug. Al vroeg in de wedstrijd ging Del Grosso op avontuur en hij zag de concurrentie niet meer terug. Hiermee slaat hij een dubbelslag, aangezien concurrent Verstrynge op de derde plek eindigde.

Tibor Del Grosso kende een uitstekende start van dit Wereldbekerseizoen door foutloos de eerste twee manches te winnen. Na Troyes en Dublin pronkten 80 punten achter de naam van de Nederlands kampioen. Toch startte Del Grosso vandaag niet als leider in het klassement in de vierde manche. Emiel Verstrynge profiteerde in de derde manche optimaal en kroop voorbij Del Grosso in de Wereldbekerstand.

Del Grosso leek erop gebrand zijn afwezigheid te revancheren, aangezien hij al vroeg in de koers de concurrentie achter zich wist te laten. Hoewel het gat met nummer twee Ward Huybs de gehele cross rond de vijftien seconden bleef steken, zette de Nederlander zijn naaste concurrenten in het algemeen klassement op een ruime halve minuut.

In de strijd om de derde plek zagen we drie gegadigden: de Belgen Jente Michels en Emiel Verstrynge en de Fransman Léo Bisiaux. In ronde vier leek het erop dat Verstrynge geen goede dag kende. De leider in het algemeen klassement moest afhaken. Zijn landgenoot raakte juist op stoom en wist zo een gat te slaan ten opzichte van zijn Franse concurrent.

In Antwerpen kwam de overwinning van Tibor Del Grosso nooit in gevaar. Hij domineerde de koers van begin tot eind en nestelde zich weer aan de top van het wereldbekerklassement. Ward Huybs en (verrassend genoeg) Emiel Verstrynge maakten in Antwerpen het podium compleet. In de slotfase wist Emiel Verstrynge zich nog terug te knokken. Aan de meet wist hij Jente Michels te kloppen in een sprint.

Top-5 WB Antwerpen bij de mannen beloften

1 Tibor Del Grosso in 47m52s

2 Ward Huybs +7s

3 Emiel Verstrynge +42s

4 Jente Michels +42s

5 Danny van Lierop +1m10s