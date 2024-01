maandag 15 januari 2024 om 10:48

Tibor Del Grosso wil na goud op NK ook scoren op WK veldrijden: “Eerst nog twee meetmomenten”

Video Tibor Del Grosso kwam zondag als vijfde over de streep op het NK veldrijden. Daarmee was hij de beste belofte renner. Na afloop kreeg hij dus – voor het tweede jaar op rij – een rood-wit-blauwe trui omgehangen. “Die titel doet toch nog wel meer deugd dan die vijfde plaats tussen de eliterenners”, zei hij daarna tegen WielerFlits.

“Ik vind het mooi dat het ook weer goed ging bij de elite, maar het belangrijkste is toch die trui bij de beloften”, aldus Del Grosso, die geen last van zijn status als topfavoriet. “Dat verandert niet zoveel. Ik heb dat met die Wereldbekers ook wel gehad de laatste tijd. Daar ga ik prima mee om. Ik was wat ziek geweest, daar maakte ik me meer zorgen om. Dinsdag had ik nog griep. Het was allemaal niet ideaal, maar vanaf donderdag kon ik weer fietsen. Het was goed genoeg.”

Richting het WK in Tábor maakt Del Grosso zich dan ook niet per se zorgen. “Maar ziekte komt nooit op een ideaal moment. En ik was een paar weken terug ook al ziek. Dinsdag ga ik naar Spanje om de zon op te zoeken. Ik pas mijn voorbereiding er dus niet op aan: ik zou sowieso al op trainingskamp gaan en doe Benidorm tijdens die stage.”

Tijdens die stage hoopt Del Grosso zijn niveau nog een beetje verder op te krikken. Met Emiel Verstrynge, die zich zondag tot Belgisch kampioen bij de beloften kroonde, is er namelijk een geduchte concurrent in Tábor. “Ik heb de wedstrijd van Emiel nog gezien en die is ook wel echt in vorm. Iedereen zal wel goed zijn daar. Voor het WK hebben we nog twee momenten. Ik zal zien hoe die gaan”, doelt hij op de Wereldbekers in Benidorm (21 januari) en Hoogerheide (28 januari).