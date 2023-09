Youri IJnsen • woensdag 27 september 2023 om 15:45

Tibor Del Grosso van Metec-Solarwatt naar Alpecin-Deceuninck

Tibor del Grosso heeft zijn laatste wedstrijd voor Metec-Solarwatt gereden. De 20-jarige Nederlander verruilt het Nederlandse Continental-team al per 1 oktober voor de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck. De voornaamste reden voor de overstap is het veldrijden, al geldt hij op de weg ook als een groot talent. Meerdere bronnen bevestigen het nieuws aan WielerFlits.

De tweedejaarsbelofte uit het Drentse Zuidlaren maakte in 2021 als laatstejaars junior indruk op de weg. Hij koos er uiteindelijk voor om zich de eerste jaren bij de beloften te ontwikkelen bij Metec-Solarwatt. In zijn eerste wegseizoen liet hij zich ook meteen opmerken in een aantal lastige beloftenkoersen. Het zorgde meteen voor WorldTour-interesse, want Arkéa Samsic nam hem begin mei 2022 al mee op stage. Later in het jaar verscheen hij ook op de radar van EF Education-EasyPost en BORA-hansgrohe, die in 2023 zijn bevestiging wilden afwachten.

Door ziekte en pech kwam Del Grosso er eigenlijk pas eind juli doorheen en kon hij zich zodoende opmaken voor de Tour de l’Avenir. Daar cijferde hij zich vooral weg voor zijn (iets oudere) ploegmaats, maar haalde hij in de weken nadien wel sterke resultaten. Zo werd hij tweede in de Flanders Tomorrow Tour (UCI 2.2U) en de GP de Honelles (U23 Road Series). Op de VAM-berg sprintte hij afgelopen weekend nog in de groep die voor brons streed. Door een naar eigen zeggen mindere positionering, kwam hij niet verder dan een dertiende plaats in eigen provincie.

Wereldtitel veldrijden U23

Del Grosso was de eerste crosser ooit in de historie van Metec-Solarwatt. De ploeg heeft alles binnen haar macht gedaan om de Drent te faciliteren. Die laatste heeft zichzelf voor komende winter ten doel gesteld om voor de wereldtitel veldrijden bij de beloften te gaan. Afgelopen seizoen werd hij nog tweede achter Thibau Nys in Hoogerheide. Metec en Del Grosso bepaalden samen dat hij dan beter af was bij een ploeg die hem optimaal kon begeleiden en omkaderen. Daarna is de keuze in goed overleg gevallen op de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck.

De transfer van Del Grosso vindt komende week al plaats en dat betekent dat hij zijn laatste koers voor Metec-Solarwatt al heeft gereden. Afgelopen vrijdag kwam hij dus nog in actie op het EK op de weg in zijn eigen provincie. Nu heeft hij een aantal weken vrijaf en keert hij half oktober terug in de cross. Zijn eerste wedstrijd is ofwel de GP Oisterwijk op 15 oktober, ofwel de Internationale Cyclocross Heerderstrand op 21 oktober. Dat vertelt hij op het einde in onderstaande video.