Tibor del Grosso reageert op KNWU-blunder: “Ik hoor hier niet de dupe van te zijn”

Een pijnlijke misser voor de KNWU en bondscoach Marco van Bon afgelopen donderdag. Ze schreven vijf junioren in voor het WK wielrennen deze week in Vlaanderen. Een UCI-official wees ze er echter op dat er maar vier renners mogen starten. Van Bon slachtofferde Tibor del Grosso, die ontdaan is. “Het is wel heel zuur”, treurt de 18-jarige junior bij RTV Drenthe.

“Ik vind het heel stom en ik vind dat Marco dat niet kan maken, ik hoor daar niet de dupe van te worden”, gaat de jongeling verder, die eerder dit jaar ook al het WK veldrijden aan zijn neus voorbij zag gaan door de coronapandemie. “Het is wel heel zuur. Ik denk dat ik bij de vier beste junioren van Nederland hoor. Bij het EK, twee weken geleden, was ik nog de beste Nederlander op de veertiende plaats. En als je op de UCI-ranking van de junioren kijkt, ben ik ook de beste Nederlander.”

De keuze is extra beladen omdat Del Grosso dinsdag wél in actie komt op het WK tijdrijden, waarbij Van Bon als bondscoach uiteraard achter hem rijdt. “Daarom is het niet zo handig om nu ruzie te maken. Ik kan er ook niet veel tegen beginnen. Hij mag nu eenmaal die keuze maken. Maar het doet natuurlijk wel wat met je. Daarbij komt dat Van Bon op het EK al tegen mij gezegd had dat ik tijdens de wegwedstrijd bij het WK een vrijere rol zou krijgen. Dat maakt het allemaal extra zuur.”

Del Grosso begint dinsdagmiddag om 16.22 uur aan zijn WK-tijdrit.

KNWU compleet verrast

“Vanuit de UCI is dat heel onduidelijk gecommuniceerd. Ik werd daar donderdag volledig door verrast”, zei Van Bon daar eerder over tegen WielerFlits. “Het grootste probleem in deze ligt bij de UCI. Dit is in een nieuwsbrief gebracht met daarin acht kantjes aan reglementen. En dan staan de gewijzigde selectiecriteria er ergens in één regeltje tussen. Het lijkt mij dat je dit soort cruciale informatie toch op een andere manier communiceert. […] Maar als KNWU hadden we daar ook zelf scherper op moeten zijn.” Het zou gaan om dit document.

Het is daarnaast opvallend dat juist Del Grosso afvalt, die internationaal op papier Nederlands beste junior is. “Het is zo dat Tibor ook al het EK heeft gereden. Hij was de enige van alle renners die een dubbelprogramma had en zowel het EK als het WK zou rijden, zowel de weg- als tijdrit. Mijn taak als juniorenbondscoach is ook talentontwikkeling. Een van de zaken die daarin spelen, is het geven van kansen aan renners. Door corona hebben de andere vier minder mogelijkheden gehad dan Tibor”, verdedigt Van Bon zijn keuze.

