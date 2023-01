Tibor del Grosso pakt beloftentitel na kanonstart: “Ik heb me daar niet opgeblazen”

Tibor del Grosso toonde zich in de openingsfase van het NK veldrijden nadrukkelijk van voren. Uiteindelijk moest hij de beste elite-renners laten gaan, maar de 19-jarige renner van Metec-SOLARWATT pakte wel de beloftentitel. Na afloop stond hij WielerFlits te woord.

“Ik startte heel goed”, blikt Del Grosso terug. “De eerste ronde ging ik best gemakkelijk met die eerste mannen mee, maar het was wel een taai rondje. Ik had het niet heel erg naar mijn zin op die loopstroken. Al vrij snel in de wedstrijd had ik echter een vrij comfortabele voorsprong op Luke (Verburg, red.) en ik begreep dat David (Haverdings, red.) al vroeg uitgestapt was. Daarna was het gewoon zaak om die voorsprong te behouden en die loopstroken te overleven. Ik reed ook nog twee keer lek, maar ik heb het toch binnen kunnen halen.

Del Grosso benadrukt dat het geen overmoed was om in de eerste ronde toppers als Joris Nieuwenhuis en Lars van der Haar te volgen. “Ik hoorde die speaker later ook wel zeggen dat ik mijn start moest bekopen, maar zoals ik zei: die eerste ronde ging heel gemakkelijk. Voor mijn gevoel heb ik daar niet heel gek gedaan. Misschien kostte het wat krachten toen ik één klimmetje Joris voorbij reed, maar ik fiets liever dan ik loop. Dus nee, ik denk niet dat ik me daar heb opgeblazen.”

Op de streep had Del Grosso 46 seconden voorsprong op Luke Verburg, die tweede werd bij de beloften. Danny van Lierop vervolledigde de top-drie.