Tiberi debuteert in Zwitserland voor Bahrain Victorious aan zijde Bilbao en Mäder

Pello Bilbao is samen met Gino Mäder de kopman van Bahrain Victorious in de aankomende Ronde van Zwitserland. De Baskische klimmer werkt er aan zijn laatste voorbereiden op de Tour de France. Aan zijn zijde heeft hij onder meer Antonio Tiberi, die in de GP Kanton Aargau debuteert voor het team nadat hij was ontslagen voor Trek-Segafredo na het doodschieten van een kat.

“Bijna al onze renners keren terug in competitie na enkele weken zonder wedstrijden. Het is belangrijk om in het ritme te komen voor de volgende grote afspraak, de Ronde van Zwitserland”, vertelt ploegleider Roman Kreuziger over de GP Kanton Aargau. “Vooral voor Antonio Tiberi. Dit wordt zijn debuut voor de ploeg.”

Bahrain Victorious gooit Tiberi dus meteen voor de leeuwen. “Hij kan hier vertrouwen opdoen en integreren in zijn nieuwe ploeg. Hij is een jong talent met klasse en moet zijn volle potentieel nog laten zien”, vindt Kreuziger. “Hij kan hier zonder druk koersen in steun van onze kopmannen. Iedereen zal hem verwelkomen met enthousiasme en een goede teamspirit.”

Bilbao en Mäder zijn dus de kopmannen in de WorldTour-ronde. Zij moeten er zondag gelijk staan. “De koers zal beginnen en eindigen met een individuele tijdrit, die beslissend gaan zijn voor het eindklassement. Daarom moeten zij direct gefocust zijn”, aldus de ploegleider. “Pello en Gino zijn goede tijdrijders, dus we verwachten een topresultaat van ze. Ook gaan we voor ritzege, al is het klassement onze prioriteit. We mikken op top-5, maar het podium is realistisch.”

