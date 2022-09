Thymen Arensman zevende op Sierra de La Pandera: “Veel tijd op concurrenten genomen”

Thymen Arensman kwam op zaterdag als zevende over de streep op de Sierra de La Pandera. De Nederlandse klimmer stijgt daardoor een plekje in het algemeen klassement van de Vuelta a España. “Ik pakte veel tijd op verschillende concurrenten op het klassement.”

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

Arensman bleef in rit veertien van de Ronde van Spanje onder meer rodetruidrager Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Wilco Kelderman en Tao Geoghegan Hart voor. De jonge Nederlander reageerde via de sociale media van Team DSM op de zware bergetappe. “Ik pakte veel tijd op verschillende concurrenten op het klassement.”

“Misschien was ik de laatste drie kilometer wat te overmoedig. Op het einde was ik echt aan het afzien.”, gaat Arensman verder. Na een aantal mindere dagen in het Spaanse gebergte is deze prestatie een opsteker voor de 22-jarige coureur. “Ik voel me steeds beter en beter.”