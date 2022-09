Thymen Arensman zesde in Vuelta: “Ik word in slotweek minder slecht dan andere renners”

De ontdekkingstocht van Thymen Arensman in de Vuelta a España heeft hem een zesde plaats in het eindklassement opgeleverd. En een ritzege in de koninginnenrit naar Sierra Nevada. “Dat had ik niet kunnen dromen en bedenken. Zeker in de eerste ronde die ik voor het klassement rijd”, vertelt Arensman tegen de NOS.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

“Het is een geslaagde Vuelta voor mij en voor de ploeg”, aldus de 22-jarige klassementsrenner van Team DSM. In Madrid moest Arensman nog wel strijden om zijn zesde plaats. Carlos Rodriguez en INEOS Grenadiers (de nieuwe ploeg van Arensman, red.) hoopten bij een tussensprint het verschil van één seconde nog te dichten. “Blijkbaar hadden ze dat plan, maar gelukkig heb ik teamgenoten die Rodriguez konden opvangen. Zonder hen kon ik dat niet doen.”

In deze Vuelta heeft Arensman de nodige lessen geleerd. “In de tweede en derde week word ik minder slecht dan andere renners. Dat wordt misschien mijn kracht voor de toekomst”, blikt hij terug. “Ik hoop dat ik nog sterker ben geworden, ook richting volgend jaar. Ik ben nu 22 en denk dat ik nog wel een aantal jaar heb om te groeien, maar dat is ook een logische ontwikkeling.”

“Remco Evenepoel is een super groot renner, een super groot talent. Hij is ook een aardige gast in het peloton”, vertelt Arensman, die zijn seizoen gaat afsluiten in de Ronde van Lombardije, over de Vueltawinnaar. “Ik ben blij voor hem dat hij kan winnen. Ik heb geen flauw idee of ik dat ook kan. Dat is volledig afhankelijk van mijn ontwikkeling. Dit kan ook mijn hoogtepunt zijn, bijvoorbeeld, maar ik heb geen flauw idee.”