Thymen Arensman vijfde op Alto de Piornal: “Houd wel van zo’n zware dag”

Thymen Arensman kon zich in de bergetappe naar de Alto de Piornal goed uitleven. De kopman van Team DSM wist vijfde te worden in de daguitslag en behield zo zijn zevende plaats in het algemeen klassement. “Ben O’Connor en Jai Hindley plaatsen meerdere aanvallen, maar ik kon hun demarrages volgen”, aldus Arensman.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

“Het was alweer een heel zware etappe. De start was heel hectisch vanwege de strijd voor de vlucht, maar zelf hield ik me vandaag rustig. We volgden alleen vier renners die ik zeker niet in de ontsnapping wilde hebben. Dat is gelukt en dat hebben de jongens geweldig gedaan. Uiteindelijk reed een vlucht van zo’n veertig renners weg, zonder gevaarlijke renners”, zegt de winnaar van de etappe naar de Sierra Nevada.

“De koers explodeerde toen een paar ploegen er echt de pees op legden en probeerden de druk op te voeren”, blikt hij terug. “Maar ik had zelf een goede dag en houd ook wel van een zware dag als vandaag. De slotklim lag mij goed. Ben O’Connor en Jai Hindley plaatsen meerdere aanvallen, maar ik kon hun demarrages volgen. Daar ben ik blij mee.”

In het klassement staat Arensman, met nog drie etappes te gaan, nu zevende op 8.09 minuut van rode trui Remco Evenepoel.