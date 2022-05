Thymen Arensman tweede in Aprica: “Geen klassementsambities, laat mij maar aanvallen”

Thymen Arensman heeft dinsdag een tweede plaats veroverd in de Giro d’Italia-etappe met aankomst in Aprica. De jonge klimmer van Team DSM zat mee in de vlucht van de dag, maar hij moest alleen Jan Hirt voor zich dulden aan de meet. Een prestatie die smaakt naar meer. “Ik heb geen klassementsambities, dus laat mij maar lekker aanvallen”, vertelt hij aan Eurosport.

Na de opgave van Team DSM-kopman Romain Bardet werd meteen gekeken naar Arensman voor het algemeen klassement, maar de talentvolle coureur verloor veel tijd in de rit naar Turijn. Daarop koos hij in de etappe naar Aprica voor de aanval. Iets wat hij graag wil blijven doen in de slotweek. “Laat mij maar in de kopgroep gaan”, richt hij zich tot de klassementsrenners. “Ik hoop dat er dan nog een succesje in zit.”

In Aprica werd hij dus tweede, op zeven seconden van ritwinnaar Hirt. “Ik voel me fysiek wel weer goed, alleen mentaal ben ik nog heel teleurgesteld”, zei hij na de finish en de dopingcontrole. “Ik had het team en Romain graag die etappeoverwinning terug willen geven, maar dat zat er helaas net niet in. Het is heel teleurstellend, maar ik kan ook het positieve eruit meenemen.”

Na de aanval van Hirt op zeven kilometer van de finish bleef het verschil klein. “Dat is wie ik ben. Ik geef nooit op en doe altijd mijn best. Ik wist ook dat Hirt niet de beste daler is. En het begon ook nog te regenen. Misschien kan het nog, dacht ik. Uiteindelijk kom ik nog op 6-7 seconden. Maar wie weet kraakt hij en kan ik erop erover. Daarom blijf ik altijd vechten, want de finish is pas op de finish”, zegt Arensman.

‘Ik herstel wel aardig’

“Ik ben nooit volledig gekraakt. Ik probeerde hem eerst te kraken door vol over mijn limiet te gaan. Ik hoopte op een gaatje, maar hij counterde. Ik voelde dat ik mijn eigen tempo moest rijden, als een tijdrijder. Die korte prikjes zijn niet ideaal voor mij. Ik reed daarom op eigen tempo omhoog, en misschien kon ik nog terugkomen in de afdaling. Maar dat was niet dicht genoeg, helaas”, aldus de nieuwe nummer 12 in het klassement, op 10.23 minuut van roze trui Richard Carapaz.

“Vandaag voelde ik mij beter”, blikt hij terug op de tweede week. “Het was ook minder warm en dat scheelt een hoop. Ik herstel ook wel aardig, dus hopelijk krijg ik morgen weer de ruimte om een beetje aanvallen.”