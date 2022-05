Thymen Arensman staat twaalfde in de Giro: “Ik hoop dat ik kan aanvallen in de derde week”

Interview

Thymen Arensman heeft na zijn derde plaats in de Tour of the Alps dezelfde lijn doorgetrokken in de eerste negen etappes van de Giro d’Italia 2022. Het 22-jarige toptalent van Team DSM staat nu twaalfde in het algemeen klassement, op een kleine anderhalve minuut achterstand van rozetruidrager Juan Pedro López. Hij benadrukte tot op heden steeds dat hij louter in de Giro is voor Romain Bardet, maar dat veranderde op de tweede rustdag enigszins. “Ik ben hier ook om te ervaren hoe het is om een klassement te rijden”, vertelt hij op de persconferentie aan WielerFlits.

Steevast krijgt hij deze Giro dezelfde vragen: ‘Ga je niet zelf voor een klassement?’ En steevast houdt de jonge Gelderlander vol dat het niet uitmaakt wat hij doet, want hij is hier om kopman Bardet zo goed als dat het gaat bij te staan. “Dezelfde vragen steeds opnieuw beantwoorden is niet leuk, maar ik beschouw het maar als een mooi compliment”, lacht hij daarover. “Ik doe het niet onaardig, denk ik. Verder vind ik het heel fijn om hier te zijn. Het is mijn eerste ervaring om een klassement te rijden. Wel in steun van Romain, maar ik leer wat ervoor nodig is om zelf een klassement te rijden. In de vorige twee grote rondes die ik reed, was aanvallen het doel. Daar genoot ik enorm van, maar dat doe ik nu ook in deze Giro.”

Arensman kijkt terug op een goede eerste week van Team DSM, met het optreden op Blockhaus als orgelpunt. “Het is leuk om vooraan mee te rijden en Romain te helpen. We zijn hier met een sterke ploeg, waarin we elkaar allemaal ondersteunen. Natuurlijk heb ik geleden op de beklimming naar Blockhaus, maar ik maakte toch ook een paar foutjes. Ik vond dat ik te ver achterin de groep zat, waardoor ik te veel wind ving. Ook was de slotklim van zondag niet ideaal voor mij, omdat ik door mijn lengte iets zwaarder ben dan de kleine klimmers. Het was een vrij onregelmatige klim, vrij steil ook. Ik heb dat liever niet, maar desondanks was ik niet ver van de eerste zes verwijderd. Ik heb er in ieder geval weer veel van geleerd.”

Datzelfde deed hij ook al in die twee Rondes van Spanje die hij uitreed, in 2020 en 2021. “Daar heb ik vooral gezien dat de derde week me redelijk oké lag. Dat was ook wel te zien in die laatste tijdrit in de Vuelta a España, waarin ik derde werd. Ik hoop dat ik tijdens de komende, op papier relatief makkelijke etappes goed kan herstellen en energie kan sparen. Ik wil die ervaringen van een goede derde week meenemen naar de slotweek in deze Giro. Met natuurlijk het verschil dat ik nu iedere dag alles moet geven en dat ik in die Vuelta’s in sommige ritten wat rustiger aan naar de finish kon rijden. Dit is wel een heel nieuwe ervaring, maar hopelijk kan ik weer terugvallen op mijn goede herstelvermogen en gaan we het zien in week drie.”

Aanvallen in functie van Bardet

Ondanks dat hij opnieuw aangaf dat het wit geen doel is, wil Team DSM haar talent wel hoog in het klassement houden. “Ik sta pas op anderhalve minuut. Daarmee kan ik druk zetten op andere ploegen”, zo ziet Arensman dat zelf voor zich. “Als ik aanval, zullen ze moeten reageren. Op die manier hoeft Romain alleen maar te volgen en dat is natuurlijk een erg mooie positie om in terecht te komen. Als ik tot aan de volgende rustdag kan proberen om kort te blijven staan in het klassement, dan kunnen we in de slotweek een tactisch spel spelen. Ik hoop dat ik dan kan aanvallen. Misschien zelfs van ver, om druk te zetten en zo Romain te helpen. Hijzelf kan dan in de slotfase aanvallen om proberen tijd te winnen.”

“Het zal vooral aankomen op de vermoeidheid in die derde week”, denkt de jongeling. “Je wil niet te veel energie spenderen in de eerste twee weken, omdat de slotweek superzwaar is. Daar gaan de toppers echt nog met minuten smijten. Nu staan de eerste twaalf nog binnen anderhalve minuut van elkaar, maar dat kan in de derde week compleet anders zijn. Dan komt het op de vermoeidheid en op de benen aan. Er wacht ook nog een mooie tijdrit op de slotdag. Met mijn chronoresultaten hoop ik dat ik dan nog goed genoeg ben om een goede prestatie neer te zetten. Daar kijk ik wel naar uit”, aldus Arensman. Dat zal de eerste en meteen ook laatste rit zijn dat de Nederlander misschien niet alleen aan Bardet denkt.