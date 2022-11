Thymen Arensman onderhandelde ook met BORA-hansgrohe

Thymen Arensman wisselt deze winter Team DSM in voor INEOS Grenadiers. De bijna 23-jarige Nederlander vindt het nog te vroeg voor het absolute kopmanschap en koos zodoende bewust voor de Britse sterrenformatie. Toch was het moeilijk voor hem om Team DSM te verlaten, terwijl ook Jumbo-Visma heel hard haar best heeft gedaan om Arensman in te lijven. Dat vertelt hij in een acht pagina’s tellend interview in de nieuwe RIDE Magazine.

De Britse formatie werd uiteindelijk na zijn zesde plek in Tirreno-Adriatico concreet. “Uiteindelijk was dat een lang proces”, vertelt Arensman. “Voor mezelf had ik besloten dat ik maar met vier ploegen wilde praten. Dat waren INEOS Grenadiers, Jumbo-Visma, Team DSM – waar ik echt mee geworsteld heb om er weg te gaan, die keuze vond ik heel moeilijk – en BORA-hansgrohe. Dat zijn de teams die mij het meeste aanspreken en waar ikzelf het beste uit mezelf kon halen en wat het beste bij mij past. Al die voorstellen heb ik daarna tegenover elkaar gezet. Die lagen zo dichtbij, dat mijn gevoel de doorslaggevende heeft gegeven.”

Voorstellen van andere ploegen heeft hij door zijn management bij voorbaat opzijgezet. Wij halen als voorbeeld UAE Emirates aan. “Nee, dat had ik direct naast me neergelegd”, zegt Arensman. “Bij die ploeg had ik niet hetzelfde gevoel als bij de andere vier. Wat ook meespeelde is al het jonge geweld dat ze daar hebben. Voor mij is dat minder aantrekkelijk. Voor mij telt ook het hele plaatje: materiaal, staf, ploeggenoten. UAE Emirates spreekt me wat dat betreft gewoon minder aan. Het is een super goede ploeg en wie weet was het juist de perfecte match geweest. Maar je kunt simpelweg niet met achttien teams praten.”

Zijn sterke eigen wil is naar eigen zeggen hetgeen waar zijn gehele keuze op gebaseerd is. “De plannen van Jumbo en INEOS met mij, leken heel erg op elkaar. Het zijn de twee beste teams ter wereld en ik was heel erg onder de indruk van wat zij te bieden hebben. Dat is heel bijzonder. Ik denk alleen dat INEOS mij veel verder kan brengen, op dit moment. Het heeft ook een heel grote rol gespeeld dat ik bij zowel Jumbo als DSM sneller kopman zou zijn. Maar dat hoeft voor mij nog niet per se. Het is heel fijn dat ik ervan kon proeven bij DSM, een heel mooie ervaring. Vergeet alleen niet: ik ben nog steeds maar 22 jaar jong.”

In de nieuwe RIDE Magazine gaat Arensman veel dieper in op zijn beweegredenen om voor INEOS Grenadiers te kiezen en waarom deze stap voor hem onmisbaar is in zijn eigen uitgestippelde weg naar de wereldtop. Vanaf vrijdag ligt het blad in meer dan 2000 winkels en Nederland en België te koop.

