Thymen Arensman niet tevreden over tijdrit: “Blies mezelf een beetje op”

Thymen Arensman is de Giro d’Italia begonnen met een 32ste plaats in de openingstijdrit. Direct na afloop van zijn rit, nog voordat hij de einduitslag wist, liet hij aan Eurosport weten niet tevreden te zijn over zijn prestatie. “Ik blies mezelf een beetje op”, aldus de Nederlander van INEOS Grenadiers.

“Ik voelde me supergoed in het begin, ik haalde de renner voor me heel snel in”, vertelde Arensman, die uiteindelijk een minuut en 31 seconden toegaf op de winnaar Remco Evenepoel. “Daarna blies ik mezelf een beetje op. Het is wat het is, ik kan het niet veranderen.”

“Waar het aan lag? Dat heb ik net gezegd: ik blies mezelf op, het is wat het is. Ik had een superhoge hartslag, wellicht omdat ik een beetje fris ben. Maar zoals we weten is de derde week superzwaar, dus daar gaat het aan. Ik weet niet of ik hier later alsnog wel een goed gevoel aan over ga houden, wie weet.”

