zaterdag 17 februari 2024 om 18:19

Sheffield teleurgesteld na tweede plaats achter Evenepoel: “Probeer hem volgende keer te kloppen”

Magnus Sheffield kon als enige enigszins in de buurt blijven van Remco Evenepoel in de tijdrit van de Volta ao Algarve. De Amerikaan van INEOS Grenadiers gaf 16 tellen toe op de wereldkampioen en werd daarmee tweede in de daguitslag. “Ik ben teleurgesteld, maar ik denk dat het een goede vorm van teleurstelling is”, zei Sheffield na afloop tegen Cycling Pro Net.

“Ik moet gewoon hard blijven werken en proberen om hem (Evenepoel, red.) de volgende keer te kloppen”, aldus de 21-jarige renner, die de vraag voorgelegd kreeg of hij geloofde Evenepoel in deze tijdrit al te kunnen hebben. “Ja. Ik denk dat dit een uniek parcours was, met veel op en af. Het was geen tijdrit die één type in het bijzonder goed lag. Je zag veel sterkere tijdrijders hier, maar het was een indrukwekkende rit van Remco.”

Sheffield vindt het leuk om bezig te zijn met het tijdritvak, vertelt hij. “Ik geniet er erg van. Van het proces, tenminste. Op de fiets zelf is het veel afzien, dus daar geniet ik niet per se van. Maar het geeft veel voldoening om je ergens op te focussen, iets te finetunen en bezig te zijn met het proces. Ik heb veel werk gestopt in de tijdrittrainingen, dus ik wilde hier presteren. Ik zat er dichtbij, maar het was nog net niet goed genoeg.”

Olympische Spelen

Dit jaar heeft Sheffield nog verschillende doelen op de tijdritfiets. “Het WK in Zürich is zeker een groot doel voor me, maar vooral de Olympische Spelen. Ik wil me in de Amerikaanse ploeg rijden. De Spelen zijn slechts één keer in de vier jaar, dus dit is een heel, heel groot doel voor me. Dat geldt ook voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.”

Bij INEOS Grenadiers zitten meer toptijdrijders, onder wie Filippo Ganna. “Het zorgt voor een goede vorm van concurrentie. We motiveren elkaar en pushen elkaar. Een paar weken geleden waren we in Denía, waar we samen trainingen deden. Zelfs een jongen als Tom (Pidcock, red.), een klassementsrenners, is het heel belangrijk om je op tijdritten te focussen. Het is dus niet alleen belangrijk voor de pure tijdrijders.”